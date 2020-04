Verstappen heeft zijn eerste titel van 2020 binnen

Verstappen deed de voorbije twee weken zes avonden mee aan het online evenement ’Real Racers Never Quit’, opgezet door Verstappens team: Team Redline. Zo’n beetje alle professionele simcoureurs en mannen als Lando Norris, Stoffel Vandoorne, Richard Verschoor, Antonio Felix da Costa en Giedo van der Garde waren van de partij.

Op het spel iRacing werd er in verschillende type auto’s geracet. Op vrijdag was de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde beide races in LMP2-auto’s de snelste op het circuit van Suzuka. Verstappen eindigde respectievelijk als zesde en derde.

Overall gezien was de Nederlandse Red Bull-coureur echter niet meer bij te halen. Hij won online onder meer twee Formule 3-races op Road America, een GTE-race op Interlagos en twee in Barcelona en nog een Formule 3-race op zijn geliefde Spa Francorchamps.

