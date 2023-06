Bondscoach Meenhorst zet vol in op herhaling Tokio-goud

De EK in Bled waren met elf medailles weliswaar succesvol, maar na een stevige evaluatie hebben Meenhorst en zijn bootcoaches besloten tot de nodige ingrepen. „Het doel is niet om zoveel mogelijk medailles te winnen, maar om zoveel mogelijk goud te winnen”, stelt de bondscoach.

En dus werden de races en tijden van de Hollands roeivloot én die van de concurrentie voor het voetlicht gehouden. „We kijken altijd hoe we de samenstellingen kunnen optimaliseren door gebruik te maken van data en kennis, dat proces gaat continu door”, verklaart de coach zijn beslissing.

Machtsvertoon

Met de ’transfer’ van Van Lierop zet Meenhorst vol in op de dubbelvier, de boot die in Tokio met groot machtsvertoon naar de olympische titel roeide. Het was het eerste roeigoud op de Spelen van een Nederlandse mannenboot in een kwart eeuw, nadat de Holland Acht zich in Atlanta (1996) tot olympisch kampioen had gekroond.

Twee inzittenden van het gouden kwartet, Tone Wieten en Koen Metsemakers, keerden na een studiestop terug in de gouden boot. Zij werden op het EK vergezeld door Finn Florijn en Simon van Dorp. De laatste moet nu plaatsmaken voor Van Lierop, één van de beter roeiers van de wintertrials. Van Dorp gaat als skiffeur naar de WK.

Lennart van Lierop toont zijn gouden EK-plak op de skiff. Ⓒ ANP/HH

Holland Acht

Ook bij de vrouwen lijken Meenhorst en co in te zetten op een sterke dubbelvier. Roos de Jong en Laila Youssifou, die uit Bled brons mee naar huis namen met de dubbeltwee, gaan met de van een blessure herstelde Bente Paulis en Tessa Dullemans als een kwartet verder.

Er wordt eveneens werk gemaakt van de Holland Acht, de boot die afgelopen jaar op het WK in een nieuwe samenstelling knap naar de tweede plaats roeide. De crew van de jonge zilveren vierzonder van het afgelopen EK, Gert-Jan van Doorn, Olav Molenaar, Nelson Ritsema en Guus Mollee, wordt in zijn geheel in de ’Acht’ gekieperd. Het kwartet voegt zich bij Sander de Graaf, Jacob van de Kerkhof, Mick Makker en Jan van der Bij. Dieuwke Fetter blijft de stuurvrouw van het project.

Olympische kwalificatie

TeamNL zal met de nieuwe ploegen afreizen naar Luzern voor de derde wereldbeker, als laatste preparatie voor de WK in Belgrado (3-10 september). In Servië kunnen de eerste olympische startbewijzen worden bemachtigd, waarbij niet de roeier maar de boot zich plaatst voor Parijs 2024.

De Nederlandse roeiploeg vaardigt liefst dertien boten af naar Luzern, maar aan de Rotsee Regatta zal geen vrouwen acht meedoen. Kansrijke boten als de vrouwenskiff (Karolien Florijn), de vrouwen tweezonder (Veronique Meester en Ymkje Cleverling), de mannendubbeltwee (Stef Broenink en Melvin Twellaar) en de vrouwen vierzonder (Tinka Offereins, Hermijntje Drenth, Marloes Oldenburg en Benthe Boonstra) blijven intact.