Ex-international John van 't Schip beoordeelt spelers Oranje tegen Kroatië Oranje op rapport: 'Wieffer kan vaste waarde worden met Frenkie'

Door Marcel van der Kraan

Mats Wieffer krijgt het hoogste cijfer. Ⓒ ProShots

Mats Wieffer krijgt het hoogste cijfer, een dikke zeven, van Oranje-rapporteur en ex-international John van ’t Schip. De voormalige vleugelspeler constateert na het wisselende optreden van Nederland in de verloren halve finale van de Nations League dat er voldoende talent is, maar dat Nederland nog geen geoliede machine is.