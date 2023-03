Feyenoord wacht al negentien duels op uitzege bij Ajax

Ajax en Feyenoord strijden zondag in een onderling duel om de koppositie van de Eredivisie. De bezoekers verdedigen een voorsprong van 3 punten. De thuisploeg uit Amsterdam heeft een beter doelsaldo. Ajax stond dit seizoen op 12 november voor het laatst bovenaan na een gelijkspel bij FC Emmen (3-3). Feyenoord won een dag later van Excelsior (5-1) en ging als koploper de winterstop in.

Feyenoord en Ajax troffen elkaar op 22 januari in De Kuip voor een competitiewedstrijd (1-1). De huidige koploper van de Eredivisie maakte een einde aan een serie van zes nederlagen op rij tegen de rivaal uit de hoofdstad. Ajax en Feyenoord troffen elkaar tot dusver 193 keer in alle competities. Ajax won 91 keer en Feyenoord stapte 56 keer met een zege van het veld.

John Heitinga verloor als speler nooit met Ajax van Feyenoord (zeven overwinningen en drie gelijke spelen). De opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder is na zeven competitieduels als trainer nog zonder puntenverlies in de Eredivisie. Coach Morten Olsen won zijn eerste elf competitieduels met Ajax.

Feyenoord is dit seizoen al achttien wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie, na een nederlaag van 18 september tegen PSV (4-3). De ploeg van Arne Slot veroverde in deze competitie al 21 punten na een achterstand (zes overwinningen en drie gelijke spelen). Sinds de komst van trainer Slot won Feyenoord dertien competitieduels na een achterstand.

