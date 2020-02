Van der Breggen wint bergrit in Spanje na lange solo

De 29-jarige kopvrouw van Boels-Dolmans kwam in de bergrit over 126 kilometer tussen Agost en Finestrat alleen aan na een solo van ruim 30 kilometer. De wereldkampioene van 2018 en olympisch kampioene van 2016 hield op de streep voldoende voorsprong over op haar twee achtervolgers, landgenote Demi Vollering (Parkhotel Valkenburg) en de Duitse Clara Koppenburg.

Van der Breggen pakte dankzij haar indrukwekkende optreden ook de leiderstrui. De Spaanse wielerkoers eindigt zondag.