Voetbal: AS Roma in handen van Amerikaanse miljardair Friedkin

09.55 uur: AS Roma komt in handen van de Amerikaanse miljardair Dan Friedkin. De deal heeft een totale waarde van bijna 600 miljoen euro.

The Friedkin Group krijg 83,3 procent van de aandelen in handen. Beide partijen waren al maanden bezig met de onderhandelingen.

„We hebben de contracten ondertekend en zullen de komende dagen samenwerken om het formele en juridische proces te voltooien dat ertoe zal leiden dat de club van eigenaar verandert”, zei James Pallotta, de afgelopen jaren de grootaandeelhouder van AS Roma.

„We zijn blij dat we de benodigde stappen hebben gezet om onderdeel te worden van de club in deze iconische stad. We kunnen niet wachten om de deal af te ronden en onderdeel te zijn van de AS Roma-familie”, zei Dan Friedkin, voorzitter van het Amerikaanse bedrijf.

De Italiaanse voetbalclub was sinds 2012 in handen van Pallotta, die er niet in slaagde een nieuw stadion te realiseren. De club werd sinds 2001 geen landskampioen meer. Afgelopen seizoen werd AS Roma vijfde, waardoor het komend seizoen geen Champions League speelt.

Bij AS Roma speelt aanvaller Justin Kluivert.

Basketbal: Celtics met ruime cijfers langs Nets

08.05 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben met ruime cijfers gewonnen van Brooklyn Nets. Het werd maar liefst 149-115. De Celtics gunden Kemba Walker rust.

In het vierde kwart noteerde de club uit Boston 43 punten. Zeven spelers kwamen tot minimaal 10 punten, Jaylen Brown was met 21 de topschutter. Gordon Hayward was met 18 punten, 7 rebounds en 3 assists ook van waarde. Dit seizoen hadden de Celtics nog nooit zo vaak gescoord.

LA Lakers werd met 105-86 verslagen door Oklahoma Thunder. Voor het eerst dit seizoen kwamen de Lakers geen enkele keer op voorsprong. LeBron James kon zich met 19 punten en 11 rebounds ook niet onderscheiden.

De Lakers kwamen tijdens het lopende seizoen nog niet eerder tot zo weinig punten. Ook het percentage driepunters lag met 13,5 procent nog niet zo laag.

„Aan sommige dingen moeten we blijven werken. We zijn er vierenhalve maand uit geweest. Als je je uren blijft maken en blijft doen wat je deed, dan hoef je je niet al te veel zorgen te maken”, zei James. ”’We hebben een paar jongens voor wie het systeem nieuw is en we proberen iedereen in te passen. We staan weer met beide benen op de grond.”