Finale Nations Cup afgelast door corona

Atletiek: Hassan loopt ook Gouden Spike in Ostrava

17.04 uur: Sifan Hassan heeft nog een aansprekende wedstrijd aan haar agenda toegevoegd. De wereldkampioene op de 1500 en 10.000 meter is op 8 september de blikvanger op de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava. Ze loopt er de 5000 meter.

Eerder maakte de organisatie de komst van Dafne Schippers bekend. De Utrechtse topsprintster zal er een race lopen over de incourante 150 meter.

Hassan komt volgende week voor het eerst in actie op de atletiekbaan. Op 14 augustus gaat ze bij de Diamond League in Monaco de strijd aan met regerend wereldkampioene Hellen Obiri op de 5000 meter.

Paardensport: Streep door finale Nations Cup in Barcelona

16.55 uur: De voor begin oktober geplande finale van de Nations Cup voor springruiters in Barcelona gaat vanwege de onzekerheid over het coronavirus niet door. Dat besluit hebben de overkoepelende hippische federatie FEI, de Spaanse nationale bond en het bestuur van het organiserende Real Club de Polo de Barcelona gezamenlijk genomen.

„De situatie rondom de pandemie in Catalonië en de internationaal toenemende restricties hebben ons genoodzaakt deze beslissing te nemen”, zegt FEI-president Ingmar de Vos. „We wilden dit doen voordat de nationale bonden beginnen met de voorbereidingen en daardoor veel, mogelijk onnodige, kosten maken.” Nederland zou deelnemen aan de eindstrijd.

Snooker: Higgins zorgt voor sensatie op WK

14.15 uur: John Higgins heeft voor een sensatie gezorgd op het wereldkampioenschap in Sheffield. In de partij tegen Kurt Maflin scoorde de Schot de maximale break van 147, goed voor een bonus van ruim 42.000 euro.

Higgins, die vier wereldtitels op zijn naam heeft staan en zijn vierde titel in 2011 wist te veroveren, scoorde de break in het twaalfde frame. Het is voor de elfde keer dat er op het wereldkampioenschap snooker een maximale break werd gescoord.

Ronnie O’Sullivan en Stephen Hendry wisten ieder drie keer een 147 te maken op het wereldkampioenschap en verder lieten Cliff Thornburn, Jimmy White, Mark Williams en Allister Carter ook de maximale break noteren.

Autosport: Formule E-topman test positief op corona

12.21 uur: De Spaanse zakenman Alejandro Agag, de topman van het Formule E-kampioenschap, heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft hij op Instagram laten weten, na afloop van de hervatting van de ePrix-kalender woensdag in Berlijn.

„Ik ben erg triest om mijn eerste Formule E-race ooit te missen”, klinkt het. „Ik moest de race vanuit mijn kamer in Berlijn volgen. Ik testte positief op Covid bij aankomst en volg de prima protocols op die we in het leven hebben geroepen om iedereen veilig te houden. Ik mis iedereen in de paddock.”

Voetbal: AS Roma in handen van Amerikaanse miljardair Friedkin

09.55 uur: AS Roma komt in handen van de Amerikaanse miljardair Dan Friedkin. De deal heeft een totale waarde van bijna 600 miljoen euro.

The Friedkin Group krijg 83,3 procent van de aandelen in handen. Beide partijen waren al maanden bezig met de onderhandelingen.

„We hebben de contracten ondertekend en zullen de komende dagen samenwerken om het formele en juridische proces te voltooien dat ertoe zal leiden dat de club van eigenaar verandert”, zei James Pallotta, de afgelopen jaren de grootaandeelhouder van AS Roma.

„We zijn blij dat we de benodigde stappen hebben gezet om onderdeel te worden van de club in deze iconische stad. We kunnen niet wachten om de deal af te ronden en onderdeel te zijn van de AS Roma-familie”, zei Dan Friedkin, voorzitter van het Amerikaanse bedrijf.

De Italiaanse voetbalclub was sinds 2012 in handen van Pallotta, die er niet in slaagde een nieuw stadion te realiseren. De club werd sinds 2001 geen landskampioen meer. Afgelopen seizoen werd AS Roma vijfde, waardoor het komend seizoen geen Champions League speelt.

Bij AS Roma speelt aanvaller Justin Kluivert.

Basketbal: Celtics met ruime cijfers langs Nets

08.05 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben met ruime cijfers gewonnen van Brooklyn Nets. Het werd maar liefst 149-115. De Celtics gunden Kemba Walker rust.

In het vierde kwart noteerde de club uit Boston 43 punten. Zeven spelers kwamen tot minimaal 10 punten, Jaylen Brown was met 21 de topschutter. Gordon Hayward was met 18 punten, 7 rebounds en 3 assists ook van waarde. Dit seizoen hadden de Celtics nog nooit zo vaak gescoord.

LA Lakers werd met 105-86 verslagen door Oklahoma Thunder. Voor het eerst dit seizoen kwamen de Lakers geen enkele keer op voorsprong. LeBron James kon zich met 19 punten en 11 rebounds ook niet onderscheiden.

De Lakers kwamen tijdens het lopende seizoen nog niet eerder tot zo weinig punten. Ook het percentage driepunters lag met 13,5 procent nog niet zo laag.

„Aan sommige dingen moeten we blijven werken. We zijn er vierenhalve maand uit geweest. Als je je uren blijft maken en blijft doen wat je deed, dan hoef je je niet al te veel zorgen te maken”, zei James. ”’We hebben een paar jongens voor wie het systeem nieuw is en we proberen iedereen in te passen. We staan weer met beide benen op de grond.”