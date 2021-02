Live Europa League: Ajax leidt al snel tegen Lille

Ajax-Lille

Ajax verdedigt vanaf 18.55 uur in de Johan Cruijff ArenA een voorsprong van 2-1 uit de eerste wedstrijd tegen de Franse koploper Lille.

Trainer Erik ten Hag kan niet beschikken over zijn geblesseerde vleugelverdedigers Noussair Mazraoui en Nicolas Tagliafico. Ryan Gravenberch doet wel weer mee. De middenvelder miste vorige week de eerste ontmoeting in Frankrijk wegens een schorsing.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, J. Timber, Martinez, Blind; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony Tadic, Neres.

PSV-Olympiakos

PSV verdedigde vorige week in Griekenland slecht tegen Olympiakos Piraeus en verloor met 4-2 van de Griekse koploper. Het elftal van coach Roger Schmidt zal vanaf 21.00 uur dus sowieso twee keer moeten scoren om kans te houden op een plek bij de laatste zestien clubs. Controlerende middenvelder Ibrahim Sangaré kreeg in Piraeus een gele kaart en is geschorst voor de return. Mohamed Ihattaren keert, nadat hij ziek was geweest, terug in de selectie. Verdediger Olivier Boscagli viel vorige week uit met een hoofdwond. Zijn meespelen is nog onzeker.

PSV en Ajax staan zondag in de Eredivisie tegenover elkaar.

PSV-trainer Roger Schmidt Ⓒ ANP/HH

