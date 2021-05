Recordboete voor MLS-club David Beckham na schenden salarisregels

Die boete is nog niet alles. De club mag de komende twee seizoenen namelijk ook 1,8 miljoen euro minder uitgeven aan salarissen, hetgeen een enorme klap is voor de ambitieuze club. Directeur Jorge Mas heeft zelf ook nog eens een boete van twee ton gekregen, terwijl voormalig technisch directeur Paul McDonough anderhalf jaar geschorst is. Beckham, zelf voorzitter en mede-eigenaar, bleek niets met de overtreding te maken te hebben en wordt niet gestraft.

Clubs in de MLS mogen volgens de salarisregels drie spelers aantrekken, waarbij ze buiten het salarishuis mogen treden. Zo lukte het MLS-clubs in het verleden om ondanks het salarisplafond grote en duurbetaalde sterren als Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Thierry Henry, David Silva, Steven Gerrard en uiteraard Beckham zelf naar de Verenigde Staten te halen. Sterker nog, de uitzondering kreeg als bijnaam The Beckham Rule, nadat de Engelsman in 2007, kort na het invoeren van de regel, naar LA Galaxy kwam.

Vierde grootverdiener

Inter Miami CF heeft echter vier spelers op de loonlijst staan, waarvoor het dieper in de buidel tast dan voorgeschreven. De komst van Blaise Matuidi in de zomer van 2020 maakte dat de club over het randje ging. Daarnaast zou de club ook de salarissen van Leandro Gonzalez Pirez, Nicolas Figal en Julian Carranzay lager hebben doorgegeven dan dat ze in werkelijkheid zijn.

Volgens de MLS zijn de salarisregels heilig binnen de Amerikaanse competitie, waardoor dergelijke straffen nodig zijn. „Het is een fundamenteel principe van onze competitie en de clubs zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle competitiereglementen.”

Bij Inter Miami staat er met Kelvin Leerdam een Nederlander onder contract. Feyenoord-doelman Nick Marsman maakt deze zomer nog de overstap naar de Amerikaanse club. Zij worden getraind door voormalig Manchester United-back Phil Neville. Verder speelt ook Gonzalo Higuain bij de club, die na zeven gespeelde wedstrijden teleurstellend negende staat in de Eastern Conference. Het reguliere seizoen loopt nog tot november, waarna de play-offs volgen.

