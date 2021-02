Michel Vlap na superdebuut: ’De spelers van Bayern kom ik normaal alleen tegen op FIFA’

Toch is het - andermaal - een debuut dat Vlap zich lang zal heugen. Dat bevestigt de aanvallende middenvelder zelf ook op social media. „Wauw! Dit is er een om voor altijd te onthouden”, zo schrijft hij in een tweet met daarbij een paar foto’s van kort na zijn doelpunt.

Al binnen tien minuten opende Vlap de score voor Bielefeld, waar de van PSV gehuurde Ritsu Doan aan de aftrap stond en Mike van der Hoorn voor tijd inviel. Vlap werd aangespeeld op de rand van het strafschopgebied, draaide en schoot met links binnen in de verre hoek. Een halfuur later legde hij een hoekschop op het hoofd van Amos Pieper, die binnenknikte.

Het Bundesliga-debuut van de van RSC Anderlecht gehuurde Vlap viel ook in de smaak bij diverse Duitse media. Der Spiegel riep hem zelfs uit tot man van de wedstrijd.

’Hier droom je van’

„Ik kan dit moeilijk beschrijven”, zei Vlap zelf na afloop. „Toen ik scoorde, dacht ik: laat het geen buitenspel zijn, laat de VAR er niet tussenkomen. Gelukkig telde het doelpunt. Daarna gaf ik ook nog de assist voor de 0-2. Hier droom je van. Het is gewoon al fantastisch om in dit stadion te mogen spelen. Die spelers van Bayern kom ik normaal alleen tegen op FIFA.”

Toch was hij niet honderd procent voldaan. „Normaal gezien zou je meteen tekenen om een punt mee te kunnen pakken uit München, maar nu kwam we tot tweemaal toe twee doelpunten op voorsprong. We hadden dus het gevoel dat we konden winnen.”

Hoe dan ook deed de Fries waar hij goed in is: sterk debuteren. Ook bij RSC Anderlecht kende hij een eerste wedstrijd met een goal. Tegen KV Oostende (1-2 nederlaag) maakte hij toen binnen het kwartier een treffer. Ook zijn basisdebuut in het profvoetbal bij sc Heerenveen tegen AZ (1-2 nederlaag) ging gepaard met een treffer. Destijds had hij 21 minuten nodig.