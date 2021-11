Steven Gerrard keert als trainer Aston Villa terug in Premier League

Gerrard voetbalde vrijwel zijn hele carrière voor Liverpool. Hij sloot zijn loopbaan af bij de Amerikaanse club LA Galaxy en keerde daarna als jeugdtrainer terug bij Liverpool. De middenvelder begon in 2018 bij Rangers FC aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. Vorig seizoen leidde hij de club uit Glasgow naar de eerste landstitel in tien jaar. De ploeg van Gerrard bleef het hele jaar ongeslagen.

Giovanni van Bronckhorst wordt genoemd als mogelijke opvolger van Gerrard bij Rangers, al is er volgens zijn zaakwaarnemer nog geen contact geweest met de clubleiding. De 46-jarige Rotterdammer speelde zelf tussen 1998 en 2001 voor de Schotse recordkampioen.

„Aston Villa is een club met een rijke historie en veel traditie in Engeland”, zegt Gerrard. „Ik ben enorm trots dat ik de nieuwe hoofdtrainer wordt van deze club. In mijn gesprekken met het bestuur werd heel duidelijk hoe ambitieus hun plannen zijn. Ik kijk ernaar uit om ze helpen bij het bereiken van hun doelen.” Gerrard debuteert volgende week zaterdag, na de interlandperiode, met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.

Aston Villa eindigde vorig seizoen op de elfde plaats in de Premier League. Anwar El Ghazi speelde toen met tien doelpunten een belangrijke rol in het elftal van Smith. De oud-Ajacied is dit seizoen wat minder prominent aanwezig. In zes duels maakte hij één goal.