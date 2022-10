Ten Hag met United naar moeizame zege in Europa League

Net als in de voorgaande twee Europese wedstrijden had Ten Hag een plaats in de basis ingeruimd voor Cristiano Ronaldo. Ook de Nederlandse verdediger Tyrell Malacia stond aan de aftrap, net als Lisandro Martínez en Antony.

De twee oud-Ajacieden zorgden voor het eerste grote gevaar, nadat de Argentijn met een steekbal Antony had gevonden. De buitenspeler was niet zelfzuchtig, maar zag zijn pass op Ronaldo in niemandsland eindigen. Bruno Fernandes wipte even later de bal op de lat, terwijl keeper Fabiano knap redde op een schot van Antony.

De thuisploeg toonde zich effectiever door tien minuten voor rust de eerste kans te benutten. Malacia verspeelde de bal op het middenveld, waarna Karim Ansarifard het eindstation was van een snelle counter.

Gouden invallers

Ten Hag greep na rust in en bracht onder meer Rashford en Martial binnen de lijnen. De invallers draaiden binnen no-time de stand om. Rashford krulde de bal in de verre hoek, waarna Martial na een fraaie aanval binnenschoot. Rashford maakte vervolgens zijn tweede treffer, waarna Nikolas Panagiotou de eindstand op het bord schoot.

United komt goed weg. Ⓒ Pro Shots

De andere wedstrijd in de groep, tussen FC Sheriff en Real Sociedad, eindigde in een 2-0-uitzege voor de Spanjaarden. David Silva en Aritz Elustondo maakten de doelpunten. Met de zege komt koploper Sociedad op 9 punten, 3 punten meer dan nummer twee United.