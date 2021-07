Britse premier Boris Johnson: racisten komen stadion niet meer in

„Als je je schuldig maakt aan racistische onlinemishandeling van voetballers, dan ga je niet naar de wedstrijd. Geen mitsen, geen maren. Geen uitzonderingen en geen excuses”, aldus Johnson in het parlement.

Engeland verloor zondag na strafschoppen de finale van het Europees kampioenschap van Italië. Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka misten een strafschop. De drie zwarte voetballers werden na afloop online racistisch bejegend. Johnson had dinsdag een ontmoeting met vertegenwoordigers van Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat en Instagram om te overleggen hoe de problemen op te lossen.

In het Britse parlement ging het woensdag ook over de vraag hoe het mogelijk was dat Britse fans die geen kaartje hadden zondag het stadion bestormden en op die manier binnenkwamen. „Ik ben geschokt en ontzet over het geweld dat te zien was op Wembley. Deze belangrijke gebeurtenis zou de volgende generatie moeten inspireren en niet de berichten over kinderen die doodsbang waren”, zei politicus Julian Knight, verantwoordelijk voor sportzaken.

„We maken ons zorgen of de voorbereidingen voor het evenement voldoende waren en vragen dringend antwoorden van de Engelse voetbalbond FA. Welk plan was gemaakt voor mensen die het stadion ’bestormden’? Wij en het publiek verdienen het om te weten wat er is misgegaan en hoe de FA van plan is mensen in de toekomst meer te beschermen.”