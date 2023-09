Spaanse premier: ’Onze voetbalsters hebben wereld een les geleerd’

„Onze voetbalsters hebben twee keer gewonnen”, verklaarde Sánchez tijdens een bezoek aan Malaga. „Eén keer op het veld en één keer door de wereld een lesje te leren, een les in gelijkheid tussen mannen en vrouwen.”

Rubiales raakte in opspraak nadat hij twee weken geleden bij de huldiging van de Spaanse voetbalsters na het behalen van de wereldtitel Hermoso op haar mond kuste. Ondanks alle commotie, weigert hij op te stappen. De FIFA schorste Rubiales inmiddels voor 90 dagen in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek dat de mondiale bond naar hem is gestart.

„Spanje is een feministisch land”, verklaarde Sánchez, sprekend over „vrouwen die hebben besloten zich niet langer te onderwerpen. Nooit meer. Nooit meer”, sloot hij af met de slogan die wordt gebruikt tijdens demonstraties ter ondersteuning van Hermoso en tegen seksueel geweld.