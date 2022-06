Ryan Gravenberch in Duitsland: ’Bij Bayern moet je grote titels winnen’

Ryan Gravenberch gaat net als Noussair Mazraoui naar Bayern München Ⓒ ANP/HH

Ryan Gravenberch heeft hoge verwachtingen van zijn overstap naar Bayern München. De 20-jarige middenvelder arriveerde zaterdag in Duitsland om zijn transfer van Ajax naar Bayern af te ronden. „Bayern is een grote club, hier moet je grote titels winnen. Daar ga ik hier voor”, zei Gravenberch tegen Bild. „Ik ben blij om in München te zijn.”