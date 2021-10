Schrik voor Barcelona en Sergio Agüero: voetballer naar ziekenhuis voor hartonderzoek

Interim-trainer Sergi Barjuán bevestigde het nieuws na de wedstrijd al. „Ik vroeg aan hem wat er was en hij vertelde me dat hij duizelig was. Mij is verteld dat hij naar het ziekenhuis is gegaan, maar verder weet ik ook niks.” Volgens Spaanse media bleek dat de hartslag van Agüero veel hoger dan normaal was.

Kort na de verklaring van Barjuán kwam de Catalaanse club met een medische update. Agüero had pijn op de borst en is opgenomen in het ziekenhuis voor een uitgebreid hartonderzoek. De uitslag daarvan is nog niet bekendgemaakt.

Ook Gerard Pique (34) viel uit. De verdediger heeft volgens FC Barcelona een kuitblessure opgelopen. Tests moeten de ernst van de blessure uitwijzen, aldus Barça.

FC Barcelona, dat eerder in de week trainer Ronald Koeman ontsloeg, heeft te maken met veel blessureleed. Onder anderen Frenkie de Jong en Ansu Fati staan ook langs de kant.

Dinsdag speelt FC Barcelona in de Champions League uit tegen Dinamo Kiev.