Jong Ajax aan kop na zege op FC Dordrecht

Naci Ünüvar had voor het eerst een basisplaats bij Jong Ajax. Het 16-jarige talent was in de 40e minuut dicht bij de openingstreffer, maar doelman Mike Havekotte haalde de bal knap uit de bovenhoek.

Na ruim een uur spelen werd Ünüvar vervangen door Sontje Hansen. Jong Ajax leidde op dat moment met 1-0. Quinten Timber scoorde in de 55e minuut. Het tweede doelpunt kwam een kwartier voor tijd op naam van Alex Mendez. De Amerikaanse middenvelder benutte een strafschop.

Jong Ajax, de kampioen van 2018, heeft na 22 speelronden 46 punten. Cambuur staat op 45 punten. De Graafschap en FC Volendam hebben 43 punten. Jong Ajax mag niet naar de eredivisie promoveren.

Jong FC Utrecht won maandag in de eerste divisie met 2-1 van Roda JC Kerkrade, dat op de zestiende plaats blijft staan.