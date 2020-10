Mogelijk invalbeurt prachtig scorende Robben

Of dat zondag tegen FC Utrecht al resulteert in speeltijd is nog even afwachten. ,,Daarover nemen we pas op zaterdag na de afsluitende training een beslissing”, aldus trainer Danny Buijs. ,,Arjen heeft deze week grote delen meegetraind en ook een paar keer de hele groepstraining meegedaan. Na de zaterdagtraining ga ik met Arjen, het hoofd fysiek en het hoofd van de medische staf bij elkaar zitten en kijken we wat verstandig is. Een invalbeurt tegen FC Utrecht zal het maximaal haalbare zijn, maar daarvoor zitten we het licht nu nog niet op groen. Pas na de laatste training nemen we daarover een beslissing.”

FC Groningen werd deze week geconfronteerd met vier positieve coronatesten. De resultaten van de testronde van vrijdag wordt door Buijs met extra veel spanning afgewacht. ,,Het is altijd spannend, maar nu helemaal”, aldus de FC Groningen-trainer, die wel de luxe heeft van een compleet fitte selectie. ,,Iedereen is op het trainingsveld. Dat is heel positief. Voor Gabriel Gudmundsson en Sam Schreck geldt hetzelfde als voor Arjen Robben. Na de laatste training op zaterdag beslissen we of ze deel uit kunnen maken van de wedstrijdselectie tegen FC Utrecht.”

Bekijk hieronder de prachtige treffer van Robben: