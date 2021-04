Zinédine Zidane weigert titeldroom op te geven: ’We blijven vechten tot het uiterste’

De Koninklijke begon aardig gehavend aan het duel met Getafe. Sergio Ramos, Daniel Carvajal, Raphaël Varane, Nacho Fernández, Casemiro, Eden Hazard, Lucas Vázquez en Ferland Mendy waren afwezig bij Madrid. Tot overmaat van ramp viel Fede Valverde op het laatste moment ook nog uit. Het werd een lastige puzzel voor Zidane die geen andere keuze had dan zijn selectie aan te vullen met jeugdspelers.

Het gelijkspel tegen de nummer vijftien van La Liga zou Real weleens de das om kunnen doen in de strijd om het kampioenschap. Toch weigert Zidane de titeldroom al op te geven. „We zullen altijd blijven vechten, wat er ook gebeurt.” De trainer beseft dat de vele blessures binnen zijn selectie het er niet makkelijker op maken. „We moeten nu goed uitrusten en ons zo goed mogelijk voorbereiden op de volgende wedstrijd, maar we gaan door tot het uiterste. Voor dit team is the sky the limit.”

Door het puntenverlies van Madrid heeft Barcelona het kampioenschap weer volledig in eigen hand. De ploeg van coach Ronald Koeman staat vijf punten achter op koploper Atlético, maar heeft nog een wedstrijd in te halen. Bovendien ontvangt Barça de koploper nog in Camp Nou. Het beloven spannende weken te worden in Spanje, waar de titelstrijd tot een kookpunt reikt.