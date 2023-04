Real-trainer Ancelotti hoopt op betere tijden voor CL-opponent Chelsea, maar sluit terugkeer uit

Ancelotti had Chelsea van 2009 tot 2011 onder zijn hoede. De trainer won met die club in 2010 zowel de Premier League als de FA Cup.

Geen terugkeer

Een terugkeer naar Chelsea zit er niet in, maakte de 63-jarige Italiaan duidelijk. „Nee, ik hoop dat Frank Lampard het hier fantastisch gaat doen. Hij heeft weliswaar twintig jaar minder ervaring dan ik, maar dat zal niet veel uitmaken. Hij was een fantastische speler en weet heel goed wat er in deze wedstrijden nodig is.”

Real is titelverdediger en hoopt dit seizoen de Champions League voor de zesde keer in de laatste tien seizoenen te winnen.

Ancelotti sprak zijn steun uit aan Federico Valverde, die afgelopen weekeinde na de verloren Spaanse competitiewedstrijd tegen Villarreal buiten het stadion tegenstander Álex Baena sloeg. „Hij was vandaag gemotiveerd, net als de rest. Hij trainde goed. Over wat er is gebeurd, wil ik niet praten. Ik weet zeker dat hij morgen alles zal geven, zoals altijd.”

Chelsea neemt Kanté, Mount en Thiago Silva mee naar Madrid

Chelsea kan woensdag in het eerste duel met Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League weer beschikken over N’Golo Kanté, Mason Mount en Thiago Silva. Ze zijn alle drie hersteld van blessures. De Franse middenvelder Kanté maakte onlangs al zijn rentree, maar ontbrak afgelopen weekeinde wel weer tegen Wolverhampton Wanderers. Zonder Kanté verloor Chelsea met 1-0.

De Engelse middenvelder Mount en de Braziliaanse verdediger Thiago Silva stonden enkele weken aan de kant met knieblessures. Frank Lampard, die het seizoen afmaakt als interim-trainer na het ontslag van Graham Potter, kan tegen Real Madrid weer een beroep doen op de spelers die net als Kanté doorgaans basiskracht zijn. De selectie van Lampard bestaat uit 24 voetballers.

Chelsea is bezig aan een teleurstellend seizoen en staat in de Premier League op de elfde plaats, maar heeft in de Champions League wel de laatste acht bereikt. De Engelsen treffen nu met Real Madrid de titelverdediger. Vorig jaar stonden beide clubs ook tegenover elkaar in de kwartfinales. Toen won Real de eerste wedstrijd in Londen met 3-1. De return in Madrid kreeg een verlenging omdat het na 90 minuten 3-1 voor Chelsea stond. In het extra half uur scoorde Karim Benzema, waardoor de Madrilenen alsnog door gingen.