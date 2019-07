Herbeleef de door Ajax gewonnen strijd om de Johan Cruijff Schaal

De spelers van Ajax met de Johan Cruijff Schaal Ⓒ BSR/Soccrates

De eerste prijs in het nieuwe seizoen - de Johan Cruijff Schaal - is zaterdagvond opgeëist door Ajax. De ploeg van trainer Erik ten Hag won door goals van Kasper Dolberg en Daley Blind met 2-0 van PSV. Telesport volgde de wedstrijd op de voet, herbeleef hieronder de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA.