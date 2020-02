Alan Pardew maakt er een puinhoop van bij ADO Den Haag

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Door ADO Den Haag in de Eredivisie te houden, wil Alan Pardew een lans breken voor Britse trainers op het vasteland. De Engelse trainer is hard op weg om met ADO af te glijden naar de Keuken Kampioen Divisie en zo de deur in Europa juist dicht te gooien voor zijn landgenoten. Zelfs staf en spelers, die de Engelse revolutie hebben overleefd, zijn helemaal klaar met Pardew. Niemand weet meer waar hij aan toe is door de wild en continu wisselende Pardew. Daarbij communiceert hij nauwelijks met de mensen om zich heen. Dat Engels de voertaal is, speelt daarbij geen rol.