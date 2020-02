Mitchel Bakker debuteert met zege in de basis bij PSG

Bakker, linksachter én voormalig speler van Jong Ajax, had al in de openingsminuut een belangrijk aandeel in de eerste treffer. Uit zijn voorzet werkte Wesley Lautoa de bal in eigen doel. Mounier Chouiar maakte gelijk voor de thuisploeg, door Kylian Mbappé (2), Thiago Silva, Pablo Sarabia en Edinson Cavani liep PSG vervolgens uit.

Bakker viel eerder al een keer in bij de Franse topclub. Ook dat was in het bekertoernooi.

Stade Rennes plaatste zich eerder al voor de halve finale.