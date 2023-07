’Haka-rel’ uit de wereld: ambassadeur in Nieuw-Zeeland ziet Oranje samensmelten met de Maori

TAURANGA - De eerste volle dag in Nieuw-Zeeland was er voor de Oranje Leeuwinnen één vol plechtigheden en verbroedering. Na een spirituele ’welkomst-haka’, verzorgd door lokale Maori-stammen uit de omgeving van basiskamp Tauranga, werd getraind onder de aanwezigheid van honderden veelal Nederlandse emigranten. Ambassadeur Ard van der Vorst zag dat het goed was.

De sfeer zit er goed in bij de selectie en stafleden van de Nederlandse vrouwenploeg. Ⓒ Rico Verhoeven/Soccrates