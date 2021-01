De Ligt kijkt negentig minuten toe hoe Juventus wint bij Sampdoria

Federico Chiesa was opnieuw de gevierde man bij Juventus. De 23-jarige aanvaller maakte in de 20e minuut het openingsdoelpunt. De zoon van oud-spits Enrico Chiesa maakte deze maand al vier doelpunten in de competitie. In de blessuretijd van de tweede helft zorgde invaller Aaron Ramsey voor de 0-2.

Matthijs de Ligt bekeek het duel vanaf de reservebank. De Oranje-international was woensdag in de met 4-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen SPAL, voor het eerst sinds hij terugkeerde een besmetting met het coronavirus, wel basisspeler.

Cristiano Ronaldo deed wel de gehele wedstrijd mee. De Portugese aanvaller, die komende week zijn 36e verjaardag viert, kwam afgelopen week in opspraak wegens het overtreden van de coronaregels. Ronaldo bracht samen met zijn vriendin een dag in de bergen door om haar verjaardag te vieren en reisde tussen twee regio’s, iets dat momenteel verboden is in Italië.

Zeven punten achter AC Milan

Juventus is nu derde in de Serie A met zeven punten achterstand op AC Milan. De koploper, die wel een wedstrijd meer speeld, won eerder op zaterdag met 2-1 bij Bologna.

Zlatan Ibrahimovic kreeg in de midweekse bekerontmoeting tegen Inter na een uur spelen een rode kaart, maar die schorsing geldt alleen voor het bekertoernooi. Tegen Bologna had de 39-jarige Zweed weer een basisplaats en leek hij de score in de 26e minuut te openen. Zijn strafschop ging er echter niet in, maar in de rebound scoorde Ante Rebic wel.

Tweede penalty

Ook de tweede treffer voor Milan kwam voort uit een penalty. Franck Kessié scoorde in de 55e minuut. Bologna deed in de 81e minuut via Andrea Poli wat terug, maar verder kwam de thuisploeg niet.

Mitchell Dijks (r.) kan met Bologna het AC Milan van Davide Calabria niet afstoppen. Ⓒ ANP/HH

Mitchell Dijks en Jerdy Schouten hadden een basisplaats bij Bologna. Beide Nederlanders werden ruim tien minuten voor tijd gewisseld. Dijks kreeg in de eerste helft een gele kaart.

AC Milan verstevigde zo de koppositie en heeft na twintig wedstrijden 46 punten. Inter, dat zaterdagavond Benevento ontvangt, volgt met 41 punten.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Serie A