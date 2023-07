PSV-trainer Peter Bosz kiest Walter Benitez als eerste keeper; Joël Drommel mag weg

De 30-jarige Argentijn staat onder de lat bij de oefenwedstrijd tegen Nottingham Forest, de laatste belangrijke test voor de start van het seizoen, en zal ook vrijdag in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord het doel van PSV verdedigen.

Drommel heeft inmiddels te verstaan gekregen, dat PSV bereid is om mee te werken aan een verhuur of verkoop. De 26-jarige keeper werd twee zomers geleden voor 3,5 miljoen euro aangetrokken als nieuwe eerste doelman, maar raakte zijn plek kwijt, waarna PSV in de persoon van Benitez een nieuwe eerste keeper aantrok.

Jongeling Babadi in basis

Drommel wil niet nog een heel seizoen op de bank zitten. De doelman staat in de belangstelling van clubs uit Spanje, Duitsland en Engeland.

Behalve voor Benitez is er ook een basisplaats voor jongeling Isaac Babadi bij de laatste serieuze test van PSV voor het echte werk begint tegen Feyenoord en Sturm Graz. Patrick van Aanholt heeft ditmaal de voorkeur gekregen op de linksbackpositie boven Phillipp Mwene. Shurandy Sambo behoudt zijn basisplaats als rechtsback. Topaankoop Ricardo Pepi begint op de bank.