ADO haalt nog een Britse versterking

De 34-jarige Butler gaat zich als assistent-coach met name bezighouden met de tactische besprekingen en video-analyses.

Vorige week stelde ADO met Alan Pardew al een Engelse hoofdtrainer aan. Chris Powell, eveneens uit Engeland, gaat fungeren als zijn assistent. „Toen ik door Pardew gebeld werd, twijfelde ik geen moment”, aldus Butler.

„Hij heeft vele jaren op het hoogste niveau gewerkt, waardoor ik elke dag van hem zal kunnen leren. We gaan er alles aan doen om dit seizoen zo goed mogelijk te kunnen eindigen.”

Butler werkte in het verleden onder meer bij Fulham en bij Derby County, waar hij Steve McClaren assisteerde. Hij heeft zich al gemeld bij ADO, dat op trainingskamp is in Spanje.