Jeffrey de Zwaan na ware thriller tegen Peter Wright onderuit op WK darts

De Zwaan maakte in de derde ronde veel indruk tegen Dave Chisnall. ’The Black Cobra’ won met 4-3, met het hoogste gemidddelde op het WK tot dan toe. In een hoogstaande partij gooide hij een gemiddelde van 106,09 en in de allesbeslissende set kwam hij zelfs tot een score van 116.

Alles anders

Maar in het begin van de partij tegen Peter ’Snakebite’ Wright was zaterdagavond alles anders. De Zwaan werd in zijn eerste leg meteen gebroken, kwam in de eerste set nog wel terug van 2-0 achter naar 2-2, maar moest de eerste set (van Wright) evengoed toch afgeven.

En die ’slechte start’ leek voor De Zwaan in een recordtempo op een nederlaag uit te draaien. De tweede set begon hij nog met het behoud van zijn eigen leg, maar daarna won Wright drie legs op rij en sleepte hij de set van De Zwaan binnen. Met 3-0 in de derde set en een 2-0 voorsprong in de vierde set leek Wright vervolgens op weg naar een uiterst simpele zege, maar De Zwaan vond opeens toch nog een tweede adem.

Wederopstanding

De (naast Michael van Gerwen) enige overgebleven Nederlander won uit het niets drie legs op rij en verkleinde de achterstand naar 3-1. Die onverwachte wederopstanding trok De Zwaan door naar de vijfde set, die hij via drie gewonnen legs van Wright afpakte.

Zo stond het opeens 3-2 en leek Wright, de nummer 7 van de wereldranglijst, even niet te beseffen wat hem overkwam. De Schot was lange tijd ’in control’ maar leek zich geen raad te weten met de wederopstanding van De Zwaan, die Alexandra Palace op zijn kop zette door ook de zesde set te winnen. Alle legs gingen met de darts mee en De Zwaan trok de stand helemaal gelijk.

Verlenging

Wright mocht aan de beslissende zevende set beginnen, maar De Zwaan brak hem direct. De Nederlander liet zich daarna echter meteen ook zelf de kaas van het brood eten en werd eveneens gebroken. Nadat Wright de derde leg hield, móest De Zwaan leveren in de vierde leg. En dat deed hij, waardoor de wedstrijd de verlenging in ging. Wright kwam 4-3 voor, miste een matchdart, waarna De Zwaan een pijl op een dubbel miste om er 4-4 van te maken.

Daardoor kreeg Wright opnieuw twee matchdarts en de tweede daarvan verzilverde hij uiteindelijk. Daardoor staat de Schot wel, en Jeffrey de Zwaan zondag niet in de kwartfinale tegen Luke Humphries.