Podcast met Christijan Albers en Erik van Haren ‘Max Verstappen is nog goed weggekomen in Brazilië’

Kopieer naar clipboard

Het was een veelbewogen race-weekeinde in Brazilië, zowel op als naast de baan. Voormalig coureur Christijan Albers en verslaggever Erik van Haren praten in een nieuwe aflevering van de Formule 1-podcast van De Telegraaf na over alles wat er gebeurde. De inhaalrace van Lewis Hamilton, het duel met Max Verstappen en ook het optreden van Valtteri Bottas komen uitgebreid ter sprake. Ook neemt het duo de snelheid van Hamilton en alle theorieën die daarbij komen kijken onder de loep.