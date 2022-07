Zwitsers OM gaat in beroep tegen vrijspraak Blatter en Platini

De openbare aanklager in Zwitserland bevestigde aan persbureau AFP dat het de eerste stap heeft gezet in de beroepszaak. De rechtbank moet nu een geschreven uitleg over het vonnis verschaffen. Dat kan enige tijd duren. De aanklager gaat dan het vonnis bestuderen en beslissen of hij doorgaat met het beroep of het intrekt. Het OM zegt dat dit niet een voorbarige beroepsaanvraag is, maar dat de rechtbank hierdoor genoodzaakt wordt de uitspraak uit te leggen.

De rechter oordeelde eerder dat er geen sprake was geweest van fraude bij het uitvoeren van een verdachte transactie, waarin de Zwitser een betaling van omgerekend 1,8 miljoen euro had gedaan aan de Fransman Platini. Volgens de 86-jarige Blatter had Platini daar recht op vanwege tussen 1998 en 2002 verrichte werkzaamheden voor de FIFA.

Het OM vond dat beiden de FIFA hadden opgelicht. Het OM had een jaar en acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf geëist en wilde ook dat de 67-jarige Platini het ontvangen bedrag zou terugbetalen. Blatter en Platini hebben altijd gezegd dat ze onschuldig zijn en toonden zich gelukkig met de vrijspraak.