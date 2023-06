Ongenaakbare Max Verstappen wint ook Grand Prix van Canada

Verstappen vertrok van pole position en kende een uitstekende start. Ook Lewis Hamilton was als een komeet weg en nam meteen de tweede plek van Fernando Alonso over. Verstappen maakte overigens meteen zijn intenties duidelijk. Na zes rondjes had hij al twee seconden voorsprong te pakken op zijn Britse collega.

Bekijk ook: Herbeleef de fantastische race van Verstappen in GP Canada

Logan Sargeant was de eerste uitvaller van de dag in Canada. Zijn race zat er al na acht ronden op, nadat hij vanaf de muur kreeg te horen dat hij zijn auto moest stoppen. De virtual safety die vervolgens de baan op kwam was razendsnel weer weg en dus kon er weer geracet worden.

Bekijk hier het moment dat Verstappen een vogel raakt

Vogel

Ondertussen riep Verstappen over de boordradio dat hij een vogel had geraakt. Het leverde echter geen problemen op voor de Nederlander. Dat gold niet voor George Russell. Hij knalde over de kerbs en raakte daarna de muur. Een safety car volgde, omdat de Brit veel materiaal was verloren. Het hele veld schoof dus weer in elkaar en bijna iedereen uit de top ging naar binnen voor verse banden. Russell kon na een bezoekje aan de pitstraat overigens wel gewoon weer door.

Bij de herstart was Verstappen uitstekend bij de les. Hij was wederom goed weg en had van niemand wat te vrezen. Binnen no-time had hij weer een comfortabele voorsprong te pakken, al klaagde hij over het gebrek aan grip op de harde band. Achter de dominante Nederlander was Alonso ondertussen weer voorbij aan Hamilton. De twee vochten samen een heerlijke strijd uit. Daarachter reden de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz voor Sergio Perez.

Verstappen dominant

In ronde 43 besloot Verstappen zijn harde banden weer om te ruilen voor de medium band. Doordat Alonso en Hamilton vlak voor hem naar binnen waren gekomen voor vers rubber kon hij een vrije pitstop maken: van de leiding aan de leiding. Hij was de rest van de race in geen velden of wegen te bekennen voor zijn concurrenten.

Het gevecht daarachter was een stuk spannender. Hamilton reed steeds dichter naar Alonso toe, maar kwam er uiteindelijk niet meer voorbij. Met de derde plaats hield hij wel de eer voor Mercedes hoog, want Russell moest uiteindelijk toch de wedstrijd staken met remproblemen.

Tekst gaat verder onder de tweet

De Vries crash

Wie wederom geen vlekkeloze dag kende was Nyck de Vries. De Nederlander, die nog altijd puntloos is dit seizoen, wilde halverwege de race Kevin Magnussen inhalen, maar dit ging compleet mis. Russell profiteerde en ging beide rijders voorbij.

De Vries wilde het daarna opnieuw proberen, maar hij en Magnussen gingen er vervolgens samen af. Daar was de man uit Sneek duidelijk de schuldige van. Ze konden wel allebei hun race vervolgen, maar de kans op een goed resultaat was verkeken. Ze kwamen allebei niet mer van de laatste twee stekken af. De Vries eindigde de wedstrijd als hekkensluiter.