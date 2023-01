Gasquet verslaat Norrie en wint toernooi in Auckland

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Vijf jaar na Rosmalen pakt tennisser Gasquet weer een titel

08.38 uur: De Franse tennisser Richard Gasquet heeft na vijf jaar weer een toernooi gewonnen. Dat gebeurde in het Nieuw-Zeelandse Auckland waar de 36-jarige Gasquet in de finale de Brit Cameron Norrie in drie sets verraste: 4-6 6-4 6-4.

Het was de zestiende titel voor Gasquet, wiens laatste toernooizege dateerde van 2018 toen hij de beste was op het gras van Rosmalen. Voor Norrie, de nummer 12 van de wereld, betekende het zijn eerste nederlaag van dit jaar. Hij had onder meer in de United Cup de Spanjaard Rafael Nadal verslagen.

Gasquet, die een bye had gehad in de halve finales, oogde fitter dan de Brit die in de derde set verzuimde bij 3-0 twee breakkansen te benutten. De routinier hield zijn opslag en brak de negen jaar jongere Norrie, opgegroeid in Nieuw-Zeeland, vervolgens twee keer.

Gasquet neemt het in de eerste ronde van de Australian Open op tegen zijn landgenoot Ugo Humbert. Het eerste grandslamtoenooi van dit jaar begint maandag. Norrie treft ook daar een Franse tegenstander, de tiener Luca Van Assche.