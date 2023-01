Sport Kort: Hoolwerf en Dedden winnen marathon in Tilburg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartsnieuws hebben we aparte secties.

Hoolwerf en Dedden de besten bij Marathon Cup Tilburg

23.49 uur: De elfde wedstrijd in de Marathon Cup is bij de mannen gewonnen door Bart Hoolwerf. Hij liet Harm Visser en de Belg Bart Swings achter zich. Bij de vrouwen ging de zege naar Ineke Dedden. De tweede plek was voor Roza Blokker en Emma Engbers werd derde.

De twaalfde wedstrijd is volgend weekend in Alkmaar.

Giri begint Tata Steel Masters met remise tegen Caruana

18.48 uur: Anish Giri is de Tata Steel Masters in Wijk aan Zee begonnen met een remise. De 28-jarige grootmeester uit Nederland luidde het toernooi in eigen land in tegen de Amerikaan Fabiano Caruana. De andere Nederlandse deelnemer, Jorden van Foreest, deelde een punt met de Amerikaan Wesley So. De 23 jaar oude Van Foreest won het toernooi twee jaar geleden.

Titelhouder Magnus Carlsen kwam in zijn eerste wedstrijd remise overeen met Levon Aronian, een Armeniër die onder de Amerikaanse vlag speelt. Het toernooi aan de Noord-Hollandse kust duurt tot en met zondag 29 januari.

Dekker twaalfde in wereldbeker op parallelreuzenslalom

18.41 uur: Snowboardster Michelle Dekker is bij wereldbekerwedstrijden in Scuol in Zwitserland als twaalfde geëindigd op de parallelreuzenslalom. De Nederlandse strandde in de achtste finales. Het goud ging naar de Duitse Carolin Langenhorst, voor haar landgenote Ramona Hofmeister en de Zwitserse Julie Zogg.

Dekker, die vorig jaar bij de Olympische Spelen in Peking vierde werd op de parallelreuzenslalom, behaalde een maand geleden in Italië haar eerste wereldbekeroverwinning.

AS Roma en Napoli voorlopig zonder fans bij uitduels

17.51 uur: AS Roma en Napoli mogen in de Italiaanse voetbalcompetitie voorlopig geen fans meenemen naar uitwedstrijden. De straf geldt voor twee maanden, zo liet de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Piantedosi weten. Hij nam de maatregelen na ongeregeldheden tussen supporters vorig weekeinde na een ontmoeting tussen beide clubs. De autoriteiten zagen zich daardoor genoodzaakt even een belangrijke snelweg af te sluiten vanwege de rellen, die zich buiten het stadion afspeelden.

De minister zei dat „gezien de ernst van de incidenten ingrijpen noodzakelijk is” en dat er een „concreet gevaar van herhaling van de gewelddadigheden is.” De supporters van AS Roma en Napoli hebben in de loop der jaren een stevige reputatie opgebouwd waar het gaat om wangedrag.

Stosur neemt op Australian Open afscheid

17.46 uur: Tennisster Sam Stosur gaat haar loopbaan op de Australian Open beëindigen. De 38-jarige Australische, in 2011 winnares van het enkelspeltoernooi op de US Open, richtte zich al enige tijd op het dubbelspel.

„Ik ben zo blij en dankbaar dat ik nog de kans krijg om te spelen op mijn favoriete grand slam, voor de Australische fans en mijn vrienden en familie”, schreef Stosur op Instagram. „Ik kijk er naar uit om nog een laatste keer de baan op te gaan voor mijn geweldige fans, die de reden zijn dat ik de sport beoefen waar ik van hou. Ik ga nog een laatste keer genieten van deze prachtige rit.”

Stosur komt op de Australian Open uit in het vrouwendubbelspel en het gemengd dubbelspel. Ze vormt daarin een koppel met respectievelijk de Française Alizé Cornet en landgenoot Matthew Ebden. Vier jaar geleden won Stosur het vrouwendubbelspel van de Australian Open. Ze won in het dubbelspel ook Roland Garros en twee keer de US Open.

’Lucky loser’ Kwon verrast met titel tennistoernooi Adelaide

12.00 uur: De Zuid-Koreaanse tennisser Kwon Soonwoo heeft het tweede tennistoernooi van Adelaide gewonnen. Kwon, via de kwalificaties als zogenoemde lucky loser in het hoofdtoernooi beland, versloeg in de finale de als vierde geplaatste Spanjaard Roberto Bautista-Agut in drie sets: 6-4 3-6 7-6 (4). Vorige week werd in Adelaide ook al een voorbereidingstoernooi op de Australian Open gespeeld. Toen won de Serviër Novak Djokovic.

Kwon schakelde eerder in het toernooi ook al de Spanjaard Pablo Carreño Busta uit, de nummer 2 van de plaatsingslijst. De titel in Adelaide was de tweede voor de 25-jarige Zuid-Koreaan die in 2021 de beste was in het toernooi van de Kazachse hoofdstad Nur-Sultan (nu Astana geheten). De ervaren Bautista-Agut had al elf ATP-titels achter zijn naam. De 34-jarige Spanjaard won vorig jaar nog de toernooien in Doha en Kitzbühel.

Fransman Loeb zet zegereeks bij auto’s voort in Dakar

11.31 uur: De Franse rallyrijder Sébastien Loeb heeft een bijzondere reeks in de Dakar Rally bij de auto’s neergezet door in Al-Hofuf zijn zesde etappezege op rij te boeken. Loeb was de beste in de dertiende etappe met een klassementsproef over 154 kilometer. Loeb won in totaal dit jaar zelfs zeven etappes, maar moet vrijwel zeker genoegen nemen met de tweede plaats in het eindklassement. De achterstand op leider Nasser Al-Attiyah bedraagt ruim 1 uur en 20 minuten. De woestijnrally eindigt zondag in Dammam.

Loeb en zijn Belgische bijrijder Fabian Lurquin waren een kleine zes minuten sneller dan Al-Attiyah, de Qatarees die de Dakar Rally vorig jaar ook al won. De Fransman neemt al wel ten minste 35 punten mee naar het wereldkampioenschap rallyrijden waarvoor de Dakar Rally meetelt. In het klassement staat de Braziliaan Lucas Moraes derde, een kwartier achter Loeb.

De 45e editie van de Dakar Rally eindigt zondag na zo’n 8000 kilometer. De Fransman Stéphane Peterhansel en de Spanjaard Carlos Sainz waren daarin prominente uitvallers.

Bij de motoren won de Argentijn Kevin Benavides de voorlaatste etappe. Zijn broer Luciano Benavides was eigenlijk sneller maar kreeg een minuut straftijd wegens een snelheidsovertreding. De Australiër Toby Price (KTM) blijft leider, maar het blijft spannend met Kevin Benavides op slechts 12 seconden. Ook de Amerikaan Skyler Howes doet nog mee om de eindzege. Hij staat derde op ruim anderhalve minuut van Price, die de Dakar Rally al won in 2016 en 2019. Op zondag wordt het dus een sprintkoers met drie kandidaat-eindwinnaars. Price mag als laatste in actie komen.

Ook Bencic en Davis met titels naar Australian Open

09.46 uur: Net als Gasquet vertrekken ook de tennissters Belinda Bencic en Lauren Davis reizen met een goed gevoel af naar Melbourne waar maandag de Australian Open begint. De Zwitserse Bencic pakte ten koste van de Russische Daria Kasatkina de titel in Adelaide. Davis was de beste in Hobart, waar de Amerikaanse in de finale de Italiaanse Elisabetta Cocciaretto versloeg.

Voor de 29-jarige Davis was het haar tweede titel na eerdere toernooiwinst in 2017 in Auckland. Met de acht jaar jongere Cocciaretto trof ze een qualifier die verrassend voormalig Australian Open-winnares Sofia Kenin had uitgeschakeld. Davis had in de eerste set de nodige moeite met de Italiaanse, maar na een overtuigende tiebreak stoomde ze door naar de winst: 7-6 (0) 6-2.

In de finale van het toernooi van Adelaide ging de als vijfde geplaatste Kasatkina ten onder aan matig serveren. Liefst zeven keer pakte olympisch kampioene Bencic een game op de opslag van de Russische, resulterend in een zege in twee sets: 6-0 6-2. Bencic was de nummer 8 van de plaatsingslijst.

Basketballers San Antonio Spurs verliezen voor recordaantal fans

09.43 uur: Voor een recordaantal van ruim 68.000 toeschouwers zijn de basketballers van San Antonio Spurs er niet in geslaagd Golden State Warriors te verslaan. Vanwege het 50-jarige bestaan van de club keerden de Spurs terug naar de multifunctionele Alamadome, waar de club in 1999 de eerste NBA-titel behaalde.

Tussen 1993 en 2002 was het overdekte stadion de thuisbasis van de Spurs, die tegenwoordig iets verderop in het AT&T Center hun thuiswedstrijden afwerken.

Met een toeschouwersaantal van 68.323 verdween een record van Atlanta Hawks uit de boeken. Die ploeg speelde in 1998 in de Georgia Dome voor 62.046 fans tegen Chicago Bulls. Sindsdien waren er nooit meer toeschouwers bij een regulier competitieduel in de Amerikaanse profcompetitie NBA geweest.

Golden State Warriors maakte er in San Antonio voor de fans van de thuisclub geen feestje van. De titelverdediger won met 144-113 en klom naar de zesde plaats in de westelijke divisie. De Warriors blijven nog wel acht zeges achter op Denver Nuggets, dat zijn eerste plaats verstevigde met een 115-103-overwinning bij Los Angeles Clippers. De Nuggets houden Memphis Grizzlies en New Orleans Pelicans, dat een 116-110-overwinning boekte bij Detroit Pistons, achter zich.

Vijf jaar na Rosmalen pakt tennisser Gasquet weer een titel

08.38 uur: De Franse tennisser Richard Gasquet heeft na vijf jaar weer een toernooi gewonnen. Dat gebeurde in het Nieuw-Zeelandse Auckland waar de 36-jarige Gasquet in de finale de Brit Cameron Norrie in drie sets verraste: 4-6 6-4 6-4.

Het was de zestiende titel voor Gasquet, wiens laatste toernooizege dateerde van 2018 toen hij de beste was op het gras van Rosmalen. Voor Norrie, de nummer 12 van de wereld, betekende het zijn eerste nederlaag van dit jaar. Hij had onder meer in de United Cup de Spanjaard Rafael Nadal verslagen.

Gasquet, die een bye had gehad in de halve finales, oogde fitter dan de Brit die in de derde set verzuimde bij 3-0 twee breakkansen te benutten. De routinier hield zijn opslag en brak de negen jaar jongere Norrie, opgegroeid in Nieuw-Zeeland, vervolgens twee keer.

Gasquet neemt het in de eerste ronde van de Australian Open op tegen zijn landgenoot Ugo Humbert. Het eerste grandslamtoenooi van dit jaar begint maandag. Norrie treft ook daar een Franse tegenstander, de tiener Luca Van Assche.