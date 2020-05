’Racen in Amerika ten koste van alles’

Renger van der Zande Ⓒ Brian Cleary

De Formule 1 mikt op een seizoenstart in juli, maar Amerikaanse racers zijn minder geduldig. Zondag begint de NASCAR al voor lege tribunes op de Darlington Raceway. Die andere wereldberoemde raceklasse in Amerika, de IndyCar, wil op 6 juni aanvangen in Texas. De Nederlander Rinus van Kalmthout kan dan debuteren. Hij doet er alles aan om tijdig naar Amerika terug te keren.