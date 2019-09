Lampard geeft update over pechvogel Van Ginkel

Van Ginkel zit alweer een lang tijd in de ziekenboeg sinds zijn laatste officiële wedstrijd. Ruim een jaar geleden (mei 2018) kwam hij voor het laatst in actie, toen voor PSV, die de middenvelder huurde van Chelsea.

Chelsea-manager Frank Lampard baalt ervan dat hij niet de beschikking heeft over zijn pupil en laat via het clubkanaal van The Blues weten hoe het ervoor staat voor Van Ginkel. „Hij heeft een langdurige blessure. Na zijn knieoperatie hebben er complicaties plaatsgevonden. Hij werkt elke dag hard aan zijn herstel en wij geven hem de tijd om te revalideren.”

Lampard leeft mee met Van Ginkel. „Ik heb met hem te doen”, vertelt hij. „Het is voor een speler nooit prettig om lang uit de roulatie te zijn.”