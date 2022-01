Ingmar Berga bergt schaatsen en skeelers op na hersenschudding

Op de palmares van Berga prijken – naast een groot aantal cupzeges – zowel twee nationale marathontitels op kunstijs als twee open Nederlandse titels op de Weissensee. Daarnaast liet hij zich op skeelers tot Nederlands én Europees marathonkampioen kronen. „Eigenlijk ontbreekt alleen een mooie overwinning in een natuurijswedstrijd over 200 kilometer. Vanaf mijn tiende heb ik altijd redelijk vooraan meegereden, dat is iets waar ik trots op ben.”

Een valpartij tijdens een fietstraining op de Veluwe, in het voorjaar van 2021, is er de oorzaak van dat Berga eerder dan gepland zijn schaatsen en skeelers opbergt. „Ik sloeg destijds over de kop nadat ik door een diepe plas reed. Ik viel niet eens op mijn hoofd, maar mijn nek maakte wel een gekke draai. Ik dacht aanvankelijk dat het meeviel, maar toen ik een paar weken later bij een skeelertraining na twee uur enorme koppijn kreeg, besefte ik dat er meer aan de hand was. Tot op de dag van vandaag loop ik te kwakkelen. Soms gaat het een paar weken iets beter, maar telkens komt er een moment – vaak bij zware inspanning – dat ik als het ware een klap in het gezicht terugkrijg.”

Ingmar Berga stopt ermee. Ⓒ Timsimaging

En dus zit er voor Berga niets anders op dan – na zo’n achttien jaar in het A-peloton gebivakkeerd te hebben – een andere weg in te slaan. „Halfbakken blijven rondrijden in het peloton heeft geen zin. Bovendien is het me niet waard dat ik hier in het dagelijks leven last van blijf houden”, aldus Berga. „Het is de bedoeling dat ik ook in de komende jaren bij de marathonploeg van Jumbo-Visma betrokken blijf. In welke rol precies? Daarover gaan we na de Olympische Spelen in gesprek.”

Hekman

Gary Hekman twijfelde stevig door zijn veelbesproken schildklierproblemen, maar de succesvolle marathonschaatser heeft de smaak weer te pakken en plakt er nog twee seizoenen aan vast. De 33-jarige rijder uit Gramsbergen blijft verbonden aan AB Vakwerk. „Ik ben vastberaden dat ik nog een paar jaar op topniveau kan meestrijden”, aldus Hekman, die vorige week nog zegevierde in de Marathon Cup.