Na excuses aan gewonde agent doet Peter Sagan het échte verhaal achter dronken avond

Volgens Nice-Matin zou Sagan in een auto gezeten hebben met zijn broer, die aan het stuur zat. De twee hadden na een avondje stappen de avondklok geschonden en werden daarom aan de kant gezet. Daarbij zou het tot een schermutseling gekomen zijn, waarbij een dronken Sagan zou geweigerd hebben om uit te stappen en zich „als een gek” verweerd zou hebben. „Hij vreesde dat hij gevaccineerd zou moeten worden”, aldus de Franse krant.

Het leverde de Slowaak een fikse boete op, maar Sagan wilde zijn verhaal toch nog even kwijt. Volgens hem was hij het ’wel degelijk even kwijt en in de war’, maar niet overmatig agressief.

Paar glazen wijn

„Ik zat niet in een auto, zoals gemeld was. Ik zat achterop een elektrische scooter, met mijn broer Juraj aan het stuur”, begint hij zijn versie van de feiten bij Cyclingnews. „Ik was in het appartement van mijn ex-vrouw om mijn zoon in bed te stoppen. Ik had vervolgens een paar glazen wijn gedronken en toen beslist om naar mijn appartement terug te keren, ondanks dat de avondklok al begonnen was. Maar ik moest wel, omdat dat mijn adres is voor dopingcontroles.”

Om de oversteek van zo’n 500 meter te maken, stapte Peter achterop de elektrische scooter van zijn broer Juraj. „Ik zat dus niet aan het stuur en ook niet in een auto. Ik heb ook geen alcoholtest moeten ondergaan. De politie wilde mij naar het ziekenhuis brengen om een drugstest te laten doen, wat ik niet begreep. Daarom was ik zo boos en waarom ik een agent duwde.”

Angst voor vaccinatie?

En de angst om gevaccineerd te worden dan? Sagan meldde aan Cyclingnews dat hij niet tegen vaccinaties is, zoals de Franse krant Nice Matin maandag schreef. En dat hij niet bang was dat hij in het ziekenhuis gevaccineerd zou worden. De nieuwe kopman van Team TotalEnergies liep in februari van dit jaar op een trainingskamp in Gran Canaria met Bora-hansgrohe corona op, waardoor zijn voorbereiding op het seizoen grondig verstoord werd. Ondertussen is hij volledig gevaccineerd.

Door Sagans duw raakte de politieagent wel aan de rechterhand geblesseerd. De drievoudige Slowaakse wereldkampioen kreeg daarvoor een geldboete van 5000 euro. Hij moet ook nog 1500 euro aan de burgerlijke partij betalen, plus 100 euro voor het overtreden van de avondklok die in die periode van kracht was.