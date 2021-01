Sparta verslaat Fortuna en boekt derde uitzege op rij

De nederlaag was een nieuwe ervaring voor Fortuna-coach Sjors Ultee. Sinds zijn benoeming als hoofdcoach begin december pakte zijn ploeg liefst 13 punten in vijf duels. Voorganger Kevin Hofland had slechts 3 punten gehaald in de eerste acht competitieduels. Sparta was het seizoen ook moeizaam begonnen met de eerste overwinning pas in de achtste speelronde, maar in Sittard boekte de ploeg van coach Henk Fraser inmiddels zege nummer zes.

Fortuna-doelman Yanick van Osch had kort voor rust nog voorkomen dat Deroy Duarte de gasten op voorsprong zette. Maar tegen de inzet van Thy was hij in de 57e minuut niet bestand. De treffer, de negende van de Duitser, was het slot van een knappe aanval met Mario Engels als aangever. Aan de andere kant was Lisandro Semedo dicht bij de gelijkmaker maar doelman Maduka Okoye en verdediger Dirk Abels hielden de bal met een gezamenlijke inspanning uit het doel. Sparta klom naar de achtste plaats, Fortuna staat dertiende.