Tennissensatie Carlos Alcaraz sloopt vermoeide Alexander Zverev in finale Madrid

Het betekende de vierde toernooizege dit seizoen voor dé sensatie van het seizoen. In Madrid klopte hij in de halve finales nummer één van de wereld Novak Djokovic, nadat hij een ronde eerder gravelkoning Rafael Nadal had geklopt. Die twee tennislegendes waren nog nooit achtereen geklopt bij een graveltoernooi.

Door zijn eindzege is Alcaraz maandag de nummer zes van de wereld. In 2022 pakte alleen Nadal meer punten voor de wereldranglijst dan zijn zestien jaar jongere landgenoot. In 2022 won Alcaraz de 500-toernooien van Rio de Janeiro en Barcelona. Ook sloeg hij toe in Miami, net als Madrid een 1000-toernooi.

Beste speler ter wereld

In de finale zondag had Alcaraz de hele wedstrijd de overhand. In de eerste had de Spanjaard aan één break genoeg om toe te slaan. In de tweede set was het verschil nog groter met de boomlange Duitser. Na ruim een uur zat de ongelijke strijd erop.

Met zijn titel in de Spaanse hoofdstad maakte Alcaraz duidelijk dat er op Roland Garros serieus rekening met hem gehouden moet worden. Het tweede grandslamtoernooi van het jaar begint over twee weken. „Je bent op dit moment de beste speler ter wereld en je bent een superster in wording. Je gaat dit toernooi vast nog heel vaak winnen”, zei Zverev tijdens de prijzenceremonie. „Ondanks dat ik zo dik heb verloren, is dit mijn favoriete toernooi. Sorry voor de finale, want het was niet de beste wedstrijd.”

De Duitser beklaagde zich over de planning op het Spaanse graveltoernooi. „Iets wat ik moet zeggen, is dat de ATP verschrikkelijk werk heeft afgeleverd. Twee dagen geleden ging ik om 04.00 uur of 04.30 uur naar bed en gisteren was het 05.20 uur”, zei Zverev, die dit weekend de dupe was van een aantal lange partijen en pas ver na middernacht klaar was.

„Voor een normaal iemand die naar bed gaat om 04.00 uur en 05.00 uur is het al moeilijk om wakker te blijven. En ik moet dan in de finale spelen tegen Carlos Alcaraz, op dit moment de beste speler ter wereld. Ik had geen coördinatie in mijn service en ook niet in mijn slagen. Ik miste twee super makkelijke ballen, maar dat komt doordat alles bewoog in mijn ogen.”

In februari van dit jaar kon Zverev in Acapulco pas om 05.00 uur een overwinning vieren. „Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, het gebeurt op wekelijkse basis. In Acapulco was ik wakker tot 08.30 uur en om eerlijk te zijn, ben ik er een beetje klaar mee.”

De 25-jarige Zverev, de nummer 3 van de wereld, werd kort na zijn nachtwerk in Acapulco gediskwalificeerd omdat hij zich had misdragen na een partij in het dubbelspel.