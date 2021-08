Na ingeloste belofte op sterfbed moeder ook belofte aan zoon

Roy van den Berg is intens gelukkig met goud. Ⓒ REUTERS

Roy van den Berg keek na de teamsprint met de gouden plak om zijn nek even naar de hemel. Op het sterfbed van zijn moeder deed de 32-jarige spierbundel twee jaar geleden de belofte dat hij er alles aan zou doen om in Tokio goud te pakken. „’Ja jongen, word maar olympisch kampioen’”, zei ze tegen me. „Dat was twee dagen voordat ze overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding”, aldus Van den Berg.