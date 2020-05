Herstart Premier League baart Sergio Agüero zorgen

Agüero is bang om weer te gaan voetballen en volgens de Argentijn delen veel spelers dit gevoel. „De meeste spelers zijn bang om nu al weer te beginnen. Zij hebben een gezin, met kinderen en soms zelfs baby’s”, aldus Agüero tegen El Chiringuito TV.

Vrijdag besluiten de 20 clubs uit de Premier League of zij de competitie willen afmaken of niet. Indien er besloten wordt dat de 92 resterende wedstrijden nog gespeeld gaan worden, moet er eerst nog groen licht komen vanuit de regering. „Als we het weer oppakken, dan zal er veel spanning zijn. We zullen allemaal voorzichtig zijn, maar zodra iemand zich ziek voelt ga je denken: ’Waar zijn wij mee bezig?’. Het bevreesd mij.”

In het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels al meer dan 26.000 mensen overleden aan COVID-19 en zijn er meer dan 165.000 geïnfecteerd met het virus. Agüero denkt dat voetballers ook een hoog risico lopen zolang er nog geen vaccin op de markt is. „Er zijn mensen die het virus dragen, maar geen symptomen hebben. Zij kunnen je wel infecteren. Zonder dat je het weet kun je er dus mee rondlopen.”

Antonio Rüdiger, verdediger van Chelsea, sluit zich aan bij Agüero. Maar hij stelt vooral een morele kwestie aan de kaak. „Als wij weer gaan spelen terwijl het gevaar nog op de loer ligt, en negeren daar bij dat er over de hele wereld mensen sterven. Dat zit mij niet lekker”, aldus de Duitser tegen ZDF. „Natuurlijk hoop ik dat we weer kunnen voetballen en dat het seizoen afgemaakt kan worden. Maar alleen als alles klopt en de personen die er verstand van hebben zeggen dat er geen gevaar is, dan is een herstart mogelijk.”

Indien er wordt besloten dat de Premier League niet afgemaakt zal worden, dan vindt Rüdiger dat Liverpool de titel overhandigd moet krijgen. „Dat verdienen zij, met het geweldige seizoen dat zij hebben gehad.” Met nog negen wedstrijden te gaan hadden The Reds een voorsprong van 25 punten op nummer twee City, die een wedstrijd minder hebben gespeeld. „Liverpool zou de titel toch wel winnen”, gaat Rüdiger verder. „Dus ethisch gezien is de titel van hen.”