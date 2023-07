Lieke Martens verrast op WK met langere achternaam: ’Ik dacht: waarom niet?’

„Ik dacht: waarom niet? Leuk”, vertelt de 30-jarige linkerspits in de catacomben van Dunedin Stadium. „Ik ben tenslotte getrouwd. Ik wil wel gewoon mijn eigen naam houden, maar ben ook supertrots om nu Van Leer te heten.”

De speelster van PSG wil het naamtechnisch niet ingewikkelder maken dan het is. „Je mag rustig ’Martens’ blijven schrijven, hoor. Ik heet nu officieel Martens-Van Leer en heb er dus voor gekozen om onder deze naam te spelen. Maar ik ben en blijf gewoon Lieke Martens.”

Lieke Martens showt haar shirt met man Benjamin van Leer erbij, Ⓒ Rico Brouwer/Soccrates

Bekijk ook: Gewaagd selectiebeleid kan Andries Jonker op WK duur komen te staan

’Meneer Martens’ in de buurt

De aanvalster mag dan met een (deels) nieuwe naam op haar shirt spelen, ze blijft dezelfde klassespeelster die zij al tijden is. Met een uitstekende actie zette Martens collega-spits Lineth Beerensteyn voor de keeper, maar een uitgeschoven Portugees been voorkwam nog een doelpunt. De corner die daar uit voortkwam, bleek beslissend voor Oranje, dat nog niet sprankelend spel etaleerde. „We moeten wat rustiger zijn in de eindfase”, gaf Martens het euvel van de wedstrijd aan. „Hopelijk kunnen we vanaf hier in het toernooi groeien.”

Overigens wist de aanvalster zich in Dunedin gesteund door ’Meneer Martens’. „Toen Benjamin zelf nog voetbalde, kon hij er nooit bij zijn. Maar ik vind het fijn als hij een beetje in de buurt is. Dat hoort er bij hè, als getrouwde vrouw.”