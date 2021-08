Glory keert voor twee events terug in het GelreDome

Het vechtsportevenement keert voor het eerst sinds Glory: Collision 2 terug naar Arnhem, waar Rico Verhoeven met succes zijn zwaargewicht kampioensgordel verdedigde tegen Badr Hari. Hari legde Verhoeven destijds het vuur aan de schenen, maar moest uiteindelijk opgeven met een blessure aan zijn been.

„We zijn verheugd om terug te keren naar de plaats waar we ons grootste evenement hebben gehost” zegt Glory-voorzitter Scott Rudmann. „Om nu weer bijna 30.000 fans te mogen verwelkomen is iets waar we lang naar hebben uitgekeken. Glory 79 belooft absoluut vuurwerk, met gevechten die iedereen in de wereld zal willen zien.” Welke affiches er dan te zien zullen zijn is nu nog onbekend.

Oorspronkelijk zou Glory’s terugkeer naar het GelreDome afgelopen maart plaatsvinden, maar de pandemie gooide roet in het eten.