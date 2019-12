Video: Ten Hag geeft Lang op zijn falie

In de eerste helft, bij een tussenstand van 0-2 na goals van Noa Lang en Sergiño Dest, geeft de Ajax-trainer Lang er volledig van langs.

Duidelijk is te horen hoe gefrustreerd Ten Hag is over Lang. „Noa, je moet gewoon diep lopen”, schreeuwt de trainer tegen zijn pupil. Lang leek daar niet van gediend te zijn, waarop Ten Hag ook weer reageerde. „Je moet je mond houden. Je moet luisteren en het gewoon doen. Hou nou eens op. Het is onze wedstrijd, niet jouw wedstrijd.”