Guardiola ziet uitgeput en gehavend City: ’Aké zal tests moeten ondergaan’

De Nederlandse international viel halverwege de tweede helft geblesseerd uit met vermoedelijk een hamstringblessure. „Aké zal donderdag tests ondergaan”, aldus Guardiola.

Het duel in München eindigde in 1-1 door goals van Erling Haaland (die ook een strafschop miste) en Joshua Kimmich. Manchester City won de eerste wedstrijd met 3-0 en gaat door naar de laatste vier, waar Real Madrid wacht.

Bekijk ook: City houdt stand bij Bayern en staat in halve finale Champions League

Guardiola maakte zich na de wedstrijd tegen Bayern München ook zorgen over de fysieke staat van de rest van zijn team met het oog op de halve finales in de FA Cup dit weekend tegen Sheffield United. „Het team is uitgeput, dus ik weet niet hoe we gaan herstellen met het oog op de wedstrijd tegen Sheffield United omdat we al op zaterdag moeten spelen. Dit vraagt veel van de spelers, dus we moeten zien hoe het zaterdag gaat.”