'Haller moet efficiënter worden'

"Dit is voor mij de perfecte vervolgstap in mijn carrière. Het speelde al sinds anderhalve maand en ik ben blij dat ik duidelijkheid heb”, aldus de 22-jarige Franse spits. "Ik wil er alles aan doen om mijn periode bij FC Utrecht op de best mogelijke manier af te sluiten en de play-offs te winnen. Vorig jaar hadden we drie kansen en grepen we overal naast, nu gaan we vol voor de ene kans die we hebben.”

FC Utrecht- trainer Erik ten Hag denkt niet dat de transferperikelen rond Haller verstorend gaan werken in de play-offs. "We hebben de regie in handen genomen juist om te voorkomen dat het een thema zou worden. Het was in het belang van Sébastien, maar ook van de club om het zo te doen.”

Besef

Ten Hag verwacht veel van Haller in de play-offs. „Op heel veel aspecten heeft hij zich geweldig ontwikkeld, maar Sébastien moet nog wel efficiënter worden. Hij had dit seizoen meer moeten scoren en zal moeten beseffen dat je in de Bundesliga niet elke wedstrijd een reeks kansen krijgt”, aldus de coach.