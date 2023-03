Feyenoord vol bravoure naar dubbele krakers tegen Ajax en AS Roma

Maar eigenlijk is er juist voor de Rotterdammers geen gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden. Los van de komende interlandperiode staan er in een tijdsbestek van één maand twee Klassiekers (competitie uit en beker thuis) en twee confrontaties met Conference League-winnaar AS Roma op het programma. Zwaarder kan het bijna niet.

"Dat zou niet als een complete verrassing komen. Desondanks hopen wij dat onze supporters allemaal mee mogen naar Rome"

Nou ja, in de ogen van Slot wel als Manchester United uit de koker was gerold bij de loting voor de kwartfinales van de Europa League. „Dat is veruit de sterkste ploeg, ook als je naar het totale budget kijkt”, zegt Slot over de ploeg van Erik ten Hag, die hij ook ontloopt in een eventuele halve finale. Want mocht Feyenoord revanche nemen op de Italianen, dan wacht een reisje net over de grens naar Leverkusen of Brussel (Union St. Gilloise).

Rick Karsdorp troost Orkun Kökcü na de Conference League-finale van 2022.

De clash met de Italianen wordt voorlopig nog overschaduwd door de klus in de Johan Cruijff ArenA van zondag, maar praktisch gezien heeft het Legioen al wel de handen vol aan de ontmoeting met de ploeg van Jose Mourinho. Honderden vluchten zijn al geboekt voor de return in Rome, maar het is nog afwachten of de Italiaanse autoriteiten de supporters van Feyenoord wel in hun eeuwenoude hoofdstad willen ontvangen na de vernielingen in 2015.

Arne Slot benadrukt met grote regelmaat welke rol de aanhang van Feyenoord speelt als zijn elftal vol passie de tegenstander afjaagt en hoe geweldig de wisselwerking is met het fanatieke Legioen. Als de fans van AS Roma op 13 april wel worden toegelaten in Rotterdam en die van Feyenoord niet in Rome, ontstaat een ongelijke situatie.

Slot begrijpt dat de burgemeester van Rome op basis van gebeurtenissen in het verleden die keuze zou kunnen maken. „Dat zou niet als een complete verrassing komen. Desondanks hopen wij dat onze supporters allemaal mee mogen naar Rome”, zegt de coach. „In Warschau waren ze er ook, ondanks een verbod. Daar hebben ze zich heel ordentelijk gedragen en hopelijk kijkt men daar ook naar. Misschien hebben we daar een plusje gescoord.”

Met AS Roma treft Feyenoord een ploeg die nog steeds een totaal andere speelstijl hanteert. Mourinho liet in Tirana al zien dat hij graag ’de bus parkeert’ en op een enkele counter loert. „Sinds die tijd heeft AS Roma het elftal alleen maar versterkt. Met spits Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum en Nemanja Matic (ex-Manchester United, red.) heeft Mourinho er sterke spelers bij gekregen.”

Sebastian Szymanski, Oussama Idrissi en Orkun Kkcü vieren donderdagavond een van de zeven Feyenoord-goals tegen Shakhtar Donetsk. Ⓒ FOTO’S PRO SHOTS

Slot heeft zijn spelers de afgelopen dagen verteld dat er zowel in de Eredivisie als in de Europa League prachtige uitdagingen liggen. „In mijn bespreking heb ik aangehaald dat het zeventien jaar geleden is dat Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA heeft gewonnen, maar dat het ook twintig jaar geleden is dat we de kwartfinale van de Europa League hebben gehaald. Dus zei ik tegen de spelers: zeggen jullie maar welke wedstrijd belangrijker is…”

Focus op Ajax

Voor nu is alle aandacht even gericht op de kraker tegen Ajax. Voor de Feyenoorders geldt dat ze stuk voor stuk weinig ervaring hebben met het spelen om de landstitel en dat ze last zouden kunnen krijgen van de spanning die in de slotfase van de competitie om de hoek komt kijken. „Bij Ajax”, zegt Slot, „lopen meer jongens met zulke ervaring. De enige manier om daar verandering in te brengen is om de titel een keer te winnen en door veel lastige wedstrijden te spelen. Daar hebben de spelers er dit seizoen tegen Lazio, Shakhtar, AZ, Ajax en PSV al best wat van achter de rug.”

Zelfs Koeman onder de indruk

Slot voegt eraan toe dat de intensiteit waarmee zijn jongens elke wedstrijd voetballen ook steeds meer vertrouwd voelt. Daar is zelfs Ronald Koeman, zo vertelde die tijdens een ’werkbezoek’ aan Feyenoord, van onder de indruk. „We vinden dat we heel goed kunnen voetballen en daarom stralen we in elk stadion waar we komen zoveel zelfvertrouwen uit”, zegt Slot.