Topsportprogramma turners naar Rotterdam

Rotterdam wordt de vierde locatie waar de topturners van TeamNL terecht kunnen. Op 21 september opent CTO Metropool de deuren voor het turnprogramma. Vijf topturners kunnen vanaf dan terecht in de Havenstad. Bart Deurloo is van dat vijftal verreweg de bekendste. Verder zal een groep junioren in Rotterdam aan de slag gaan.

„Deze stap is niet alleen belangrijk voor het topturnen heren maar ook voor het versterken van de gymsportinfrastructuur in de breedte waarbij professionele coaches en vitale clubs samen zorgen voor nog meer sportplezier in Rotterdam”, zegt KNGU-directeur Marieke van der Plas.