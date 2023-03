Premium Het beste van De Telegraaf

’Van Gaal is trots op mij’ Bijzondere ontmoeting Jansen en Van Gaal daags na zegetocht AZ in Rome

Pascal Jansen. Ⓒ ANP/HH

WIJDEWORMER - De goede prestaties van AZ, dat dinsdagavond een knappe 2-1 zege boekte op het Italiaanse Lazio, is ook Louis van Gaal niet ontgaan. De ex-trainer die met de club uit Alkmaar in 2009 de landstitel veroverde, had mooie woorden over voor de club en Pascal Jansen in het bijzonder.