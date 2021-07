NHL-goalie Matiss Kivlenieks (24) overleden na ’vuurwerk-incident’

Een eerste autopsie die maandag op de 24-jarige ijshockey-keeper werd uitgevoerd, wees uit dat hij stierf als gevolg van ’een borsttrauma’, veroorzaakt door een vuurwerkexplosie. Hij zat op dat moment in een bubbelbad op een huisfeest in Novi, Michigan.

Aanvankelijk zei de politie van Michigan dat Kivenieks, een Letse international, was overleden aan een hoofdwond toen hij uit een bubbelbad stapte.„Er schijnt wat vuurwerk te zijn geweest dat per ongeluk is afgegaan en werd afgeschoten in de richting van meneer Kivlenieks en anderen die in de hot tub zaten”, zei politierechercheur Jason Meier.

De Letse doelman tekende in mei 2017 bij de Blue Jackets en bracht het grootste deel van zijn tijd door bij de Cleveland Monsters van de American Hockey League. Hij speelde in 2020-21 in twee wedstrijden voor de Blue Jackets en kwam het voorgaande seizoen tot zes optredens - waaronder vier in de basis. .Hij vertegenwoordigde dit jaar ook zijn land op de wereldkampioenschappen.

„We zijn geschokt en bedroefd door het verlies van Matiss Kivlenieks, en we betuigen ons diepste medeleven aan zijn moeder, Astrida, zijn familie en vrienden in deze verwoestende tijd”, zegt John Davidson, president van hockeyoperaties van Blue Jackets.

„Kivi was een uitstekende jonge man die elke dag en iedereen met een glimlach begroette en de impact die hij tijdens zijn vier jaar bij onze organisatie had zal niet worden vergeten.”